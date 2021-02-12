По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 147 заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 45 428 заболевших ковидом (42 187 человек выздоровели, а 1008 — умерли).



В отдельных районах Донецкой области за сутки диагноз COVID-19 установили у 250 человек. От осложнений скончались 17 пациентов с COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 22 471 случай заболевания (13 109 человек выздоровели, 1920 — умерли).



На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 52 человек. Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 14 434 человек (выздоровели — 12 6999, умерли 428 человек).



В отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 35 человек. Пятеро инфицированных ранее умерли, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 2822 случая заражений (2348 человек выздоровели, 246 — умерли).



Политика



Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает нужным подключать США к переговорному процессу по мирному урегулированию на Донбассе.



Британия, Ирландия, Норвегия, Франция, Бельгия и Германия призвали Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе.



Экономика



Потери Украины вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд гривен без учета стоимости находящихся там активов. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



В 2020 году «ЛНР» не доплатила украинской стороне 50 млн гривен за водоснабжение, которое осуществляет Попаснянский водоканал. От его водозабора воду получают около 400 тысяч жителей неподконтрольной властям территории Луганской области.



Права человека



В полиции сообщили, что среди преступников, связанных с тайной тюрьмой боевиков «Изоляция» в Донецке, есть граждане России. Полиция устанавливает их личности.



Общество



С конца декабря 2020 года РФ не предоставляет ответа на запрос о проведении мониторинговой миссии МАГАТЭ на наличие радиационного загрязнения в неподконтрольных правительству районах Донбасса. В своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ситуация критическая — радиация уже проникает в горизонты питьевой воды.



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