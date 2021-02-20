Марченко отреагировала на санкции против нее — заявила о вступлении в ОПЗЖ и вспомнила, как помогла Зеленскому устроится на «1+1»

Телеведущая и жена главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко прокомментировала введение против нее и ее мужа санкций со стороны Совета национальной безопасности и обороны.



Свое заявление она выложила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)



Среди прочего Марченко рассказала, как в 2003 году способствовала трудоустройству нынешнего президента Владимира Зеленского и продвижению его программ на телеканале «1+1».



«Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения гаранта, который в 2003 году мне таковым не казался. Летом, когда со своей многолюдной компанией, в том числе братья Шефиры и другими артистами, прибыл ко мне домой с просьбой о трудоустройстве, я проявила гостеприимство и уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале "1+1". Надеюсь, все было хорошо», — заявила она.

Марченко считает, что нынешняя украинская власть «забивает очередной гвоздь в свой скудный политический гроб» и «уже в прошлом», а она и ее семья — «будущее Украины» и «законопослушные люди, которые любят свою страну».



Кроме того, телеведущая анонсировала свое участие в политике. «С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа», — подчеркнула Марченко.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции были введены за «финансирование терроризма».



Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».



Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции против главы ее политсовета Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других «политическими репрессиями». В Кремле также отреагировали на эти санкции.