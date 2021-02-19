Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ

19 февраля 2021, 20:07

Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ

Решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении отдельных лиц основано на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов по итогам заседания СНБО в пятницу.

«Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат – основание для сообщения подозрения представителям компании», – сказал Баканов.

Он также отметил, что отдельно СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в РФ, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Глава СБУ пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA принимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц.

«Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила – в системных действиях в защиту национальных интересов», – добавил Баканов.

Читайте также:

Медведчук и его жена попали под санкции СНБО

 

ТЕГИ

Организации
СБУ Снбо
Прочее
Санкции
Люди
Иван Баканов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:07
«ДНР» убрала изображение украинского военного с памятника в Дебальцево
20:54
ДТП в Луганске: Десять пассажиров двух маршруток получили травмы
18:55
Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР»
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
17:27
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
16:20
Пассажирские автобусы попали в аварию по дороге из Макеевки в Донецк
10:28
«ДНР» зарегистрировала восемь смертей и 170 новых случаев коронавируса
08:56
«ЛНР» ввела новые правила работы КПВВ «Станица Луганская». Они касаются перемещения товаров
08:25
«ЛНР» заявила о 24 заболевших и одной смертях от коронавируса
01:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 февраля
18:23
Госуслуги для переселенцев и жителей ОРДЛО переводят в «цифру». Названы сроки
17:13
ОБСЕ зафиксировала на Луганщине российскую радиолокационную станцию
все новости
21:07
«ДНР» убрала изображение украинского военного с памятника в Дебальцево
20:54
ДТП в Луганске: Десять пассажиров двух маршруток получили травмы
20:21
В рамках санкций против жены Медведчука будет арестована часть активов канала «1+1»
20:07
Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ
20:02
У президента обдумывают закон о нацменьшинствах в Украине
19:50
Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций на Донбассе
19:33
НАПК: Олег Ляшко подделал выигрыш в лотерею на полмиллиона гривен
19:18
Меркель заявила о неуспешности Минского процесса по Донбассу
18:58
Байден: Суверенитет Украины важен для Европы и США, пока Россия угрожает
18:55
Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР»
18:32
СНБО возвращает государству нефтепровод, который связывают с Медведчуком
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
все новости
ВИДЕО
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27
Лига Европы: «Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче
18 февраля, 23:51
Сшить жизнь заново: Она смогла сохранить любимое дело, несмотря на войну ►
18 февраля, 21:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция