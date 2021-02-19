Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ

Решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении отдельных лиц основано на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов по итогам заседания СНБО в пятницу.

«Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат – основание для сообщения подозрения представителям компании», – сказал Баканов.

Он также отметил, что отдельно СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в РФ, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Глава СБУ пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA принимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц.

«Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила – в системных действиях в защиту национальных интересов», – добавил Баканов.