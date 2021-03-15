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В Bellingcat опровергли, что расследование о «вагнеровцах» выйдет 15 марта

15 марта 2021, 09:48

В Bellingcat опровергли, что расследование о «вагнеровцах» выйдет 15 марта

Организация журналистов-расследователей Bellingcat опровергла, что их документальный фильм о «деле вагнеровцев» выйдет 15 марта.

«У нашего расследования "Вагнергейта" нет точной даты выхода, и мы ее никогда не устанавливали», — написал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в Twitter.

Он добавил, что работа над документальным фильмом все еще продолжаются, «и как только это будет сделано, мы сообщим всем, когда он будет выпущен».

На прошлой неделе ряд журналистов, включая Дмитрия Гордона, распространили информацию, что фильм Bellingcat о якобы провале операции украинских спецслужб по задержанию группы «вагнеровцев» будет выпущен 15 марта. Позже Гордон заявил, что, по его информации, выход фильма может быть перенесен на неделю-две, так как авторы решил опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины.

Расследование о «вагнеровцах» анонсировал в декабре прошлого года болгарский журналист, один из расследователей Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию «прецедентом», так как украинские спецслужбы фактически сделали «посмешище» из российской разведки, а теперь украинская власть умалчивает о самом факте операции.

На прошлой неделе Грозев опубликовал твит, в котором отметил, что «видит много спекуляций в украинских медиа по расследованию, которое продолжается».

«Пожалуйста, обратите внимание, что большинство комментариев ложные или базируются на ложной информации или принятии желаемого за действительное», — подчеркнул Грозев. Он добавил, что Bellingcat сейчас работает над многими расследованиями, но не знает их результатов, пока не закончит работу над ними.

29 июля правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.

Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.

Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведкиСлужбе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.

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Bellingcat ЧВК Вагнера

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