Ермак заявил, что история с «вагнеровцами» была «выдумана от начала и до конца»

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал ситуацию вокруг «вагнеровцев» детективной историей, которая не соответствует действительности.



«Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но все не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, — это совсем не смешно», — сказал он в эфире «Свободы слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».



Ермак отметил, что в течение всей войны на Донбассе украинские спецслужбы начали документировать всех тех людей, которые воюют против Украины. «Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу», — заявил он.



По его мнению, это тот случай, когда политики и журналисты, «желая получить, кто лайки в фейсбуке, а кто — какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины, и вольно или невольно принимают в ней участие».



«Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают в современном мире влияние на себе этой пропаганды, "фейков", которые вбрасывают в информационное пространство», — добавил он.



Руководитель ОП утверждает, что того, как написал об этом журналист Юрий Бутусов, не происходило. Он также отметил, что заявление президента России Владимира Путина о том, что история с «вагнеровцами» — это совместная операция украинских и американских спецслужб, случилось как раз после появления публикации Бутусова.



Ермак считает, что задержание «вагнеровцев» в Беларуси и появление их в этой стране было неслучайным накануне выборов президента республики.

«Мы знаем, что так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают со спецслужбами РФ. Возможно ли, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории», — подчеркнул он.

29 июля правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, эти наемники принимали участие в боях на Донбассе и среди них 9 граждан Украины. Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в офисе Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.