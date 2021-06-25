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Зеленский заявил, что операция по «вагнеровцам» готовилась, но не по инициативе Украины

25 июня 2021, 09:44

Зеленский заявил, что операция по «вагнеровцам» готовилась, но не по инициативе Украины

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции.

«К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция», — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что идея спецоперации по «вагнеровцам» «была других стран, точно не Украины, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда».

«Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе», — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных «вагнеровцев». «Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях», — сказал он.

По словам Зеленского, Лукашенко сказал ему, что «не подведет» и «разберется». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор», — резюмировал президент Украины.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.

Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.

Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведкиСлужбе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.

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