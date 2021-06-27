В РФ назвали выдачу паспортов жителям Донбасса вынужденным «гуманитарным жестом»

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что российские паспорта выдают жителям Донбасса из-за социально-экономической и транспортной «блокады» региона. Комментарий в ответ на претензии президента Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов опубликован на сайте российского ведомства.



«Гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике» ,— считает Захарова.



Она уточнила, что международным правом ограничений относительно предоставления гражданства не устанавливается.



В комментарии «Новостям Донбасса» спикер МИД Украины Олег Николенко назвал призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе «особенно циничными».



«Следующим шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свой политический, экономический, электоральный, социальный и культурное пространство», — резюмировал дипломат.



Он назвал выдачу российских паспортов на Донбассе элементом гибридной тактики России против соседних государств.



«Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии», — сказал он.



По данным украинского внешнеполитического ведомства, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта.



Представитель украинского МИД призвал Россию начать выполнять обязательства в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата, соблюдения требования украинского законодательства и норм международного права.