Лукашенко отрицает, что у Зеленского «слили» информацию о «вагнеровцах»

Александр Лукашенко отрицает, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение в прошлом году сообщили белорусской стороне об операции по «вагнеровцам».



По его словам, информацию о прибытии в страну боевиков он узнал от белорусского КГБ.



«Я вам рассказал, если вы иное увидите — это вранье», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции в Минске.



По его словам, Зеленского можно «наказать» лишь за то, что Киев, в отличие от Москвы, не прислал своего генпрокурора.



Кроме того, Лукашенко отрицает, что украинская сторона сообщала белорусской о том, что среди «вагнеровцев» были воевавшие на Донбассе против украинской армии.



«Это просто против Зеленского, какой бы он не был нехороший, ненужная вакханалия. Зеленский к этому абсолютно непричастен», — подчеркнул Лукашенко.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения фейком. Кроме того, сам факт спецоперации украинские власти не подтверждают.