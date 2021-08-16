Кличко заявил о «политически мотивированном» давлении на столичную власть

Мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении заявил о «системном политически мотивированном давлении» на столичную власть и назвал это опасным прецедентом для всей страны.

«Тот сценарий, который сегодня отрабатывают на столичной власти — опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева», — заявил Кличко.

По его словам, эти действия направлены на дискредитацию его и столичной власти в целом.



«И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», — отметил мэр столицы.

Только сегодня в Киеве прошли два обыска: столичная прокуратура их провела в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА из-за растраты полмиллиона гривен на закупки школьной мебели. Кроме того, обыски прошли также по делу о строительстве Подольского моста в Киеве.



Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что связывает серию обысков на коммунальных предприятиях столицы и в помещениях органов столичной власти с Офисом президента. Также он сказал, что ему постоянно угрожают.