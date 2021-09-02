«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 3 сентября: Правила на въезд и выезд

В пятницу, 3 сентября, группировка «ДНР» будет осуществлять пропуск через свой КПП «Еленовка» под Донецком. Он находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.



Для выезда из подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».



При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью около 1900 рублей (730 гривен). При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП «Еленовка» нет. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.



В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



При въезде на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ необходимо сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение «Вдома», которое контролирует самоизоляцию.



Если тестирование показало негативный результат на COVID-19, то человеку не нужно уходить на самоизоляцию. Кроме того, самоизоляция досрочно прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения КПВВ.



Самоизоляцию также не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации. Подробнее об исключениях по самоизоляции – здесь.



При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.



Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.