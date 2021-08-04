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Новые правила пересечения границы и КПВВ: Кого не отправят на самоизоляцию

04 августа 2021, 14:16

Новые правила пересечения границы и КПВВ: Кого не отправят на самоизоляцию

5 августа в Украине вступает в силу постановление Кабмина, которое ужесточает правила пересечения государственной границы и КПВВ. В частности, пересекающие госграницу на въезд в Украину или прибывающие с временно неподконтрольных территорий через КПВВ подлежат самоизоляции. Но есть ряд исключений, пояснили в Госпогранслужбе Украины.

Срок обязательной самоизоляции составляет 10 дней для лиц, совершивших пересечение государственной границы или КПВВ, и начинается через 72 часа с момента пересечения.

Однако эта норма не касается лиц, прибывших из России, Индии и находившихся на их территории более 7 дней в течение последних 14 дней. Для них самоизоляция составляет две недели, она начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращена раньше.

При этом люди, которые въезжают в Украину из России, должны сами доказать, что не находились в этой стране больше 7 дней. Это касается и жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вынужденно едут через Россию из-за закрытых КПВВ на линии соприкосновения.

Самоизоляция, обсервация лица в связи с пересечением госграницы или КПВВ не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста, который проведен после пересечения границы или КПВВ. Но эта норма также не распространяется на лиц, прибывших из России, Индии и находившихся на их территории более 7 дней в течение последних 14 дней.

Сотрудники Госпогранслужбы будут проверять установку и активацию мобильного приложения «Вдома» пересекающими границу или КПВВ.

Из числа граждан, прибывающих из ОРДЛО и Крыма, на самоизоляцию не будут отправлять :

  • лиц, не достигших 18 лет;
  • работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;
  • участников внешнего независимого оценивания;
  • поступающих в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственные вузы, расположенные на подконтрольной Украине территории;
  • студентов учебных заведений, расположенных на подконтрольной Украине территории;
  • одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих абитуриентов или студентов;
  • граждан Украины, которые направляются на вакцинацию от COVID-19, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором;
  • лиц, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;
  • граждан Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Список исключений для самоизоляции при пересечении границы аналогичный, но в него дополнительно включены граждане Украины, которые выехали за границу до 4 августа 2021 года, а также работники дипмиссий, участники военных учений НАТО, водители и экипажи грузовиков, автобусов, поездов, самолетов и судов, осуществляющих регулярные перевозки и др.

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