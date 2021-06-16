В «ДНР» разъяснили порядок сдачи теста на коронавирус при въезде через Еленовку

Сдача теста на коронавирус и требование пройти самоизоляцию 14 дней является обязательным для въезжающих через КПП «ДНР» «Еленовка». Об этом сообщила ответственная по работе оперативного штаба «Здоровое движение» при группировке «ДНР» Людмила Кошарная.



«Сдача теста на КПП «Еленовка» – обязательно. Самоизоляция 14 дней – обязательно», – заявила она в интервью YouTube-каналу «Политпросвет Live».



По ее словам, на самоизоляцию и обсервацию люди отправляются в разных случаях, в зависимости от результата теста.



«Обсервацию проходят в медицинском учреждении только в том случае, если ваш тест показал положительный результат. Тогда человек отправляется с Еленовки на карете "скорой помощи" в медицинское учреждение. Если тест показал отрицательный рзультат, вы в протоколе указываете адрес. Это либо ваш фактический адрес, либо адрес согласно регистрации, по которому вы обязуетсь пройти 14-дневный срок самоизоляции», – пояснила Кошарная.



Она уточнила, что стоимость теста – 1900 российских рублей (около 730 гривен по местному курсу валют).



«И нужно въезжающим позаботиться о том, чтобы российский рубль был с вами в наличии. Ни обменных пунктов, ничего подобного на КПП "Еленовка" нет», – подчеркнула Кошарная.



Она заверила, что результаты теста можно получить в течение 10-15 минут.