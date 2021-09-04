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Миссия ОБСЕ, которую блокирует РФ, зафиксировала почти 40 тысяч человек в военной форме за время конфликта на Донбассе

Обновлено
04 сентября 2021, 11:14

Миссия ОБСЕ, которую блокирует РФ, зафиксировала почти 40 тысяч человек в военной форме за время конфликта на Донбассе

Миссия ОБСЕ на временно неподконтрольном Украине участке границы с Россией на Донбассе за время своей деятельности зафиксировала перемещение почти 40 тысяч человек в военной форме. Об этом рассказал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в интервью «Новостям Донбасса». 

Он отметил, что Россия позволяла пребывание миссии только на двух из одиннадцати пропускных пунктов на неподконтрольном Украине участке границы — КПП «Гуково» и «Донецк», о мониторинге всего неконтролируемого участка речь не шла.

«Но даже такое ограниченное присутствие ОБСЕ позволило за семь лет зафиксировать перемещение через границу почти сорока тысяч человек в военной форме. А если экстраполировать эту цифру на весь неконтролируемый участок границы, то мы можем получить приблизительное представление о масштабах незаконной военной деятельности РФ в рамках ее вооруженной агрессии против нашего государства. Очевидно, что в таких условиях миссия является раздражителем для российского режима», — подчеркнул Цимбалюк.

По словам дипломата, Украина и ее международные партнеры будут продолжать давление на Россию для выполнения ею Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

«У нас есть общее понимание, что без эффективного контроля над границей длительное и устойчивое разрешение конфликта невозможно», — резюмировал Евгений Цимбалюк.

Россия отказалась поддержать продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года.

В министерстве иностранных дел Украины этот шаг Москвы назвали саботажем выполнения Минских соглашений. МИД рассматривает это как «свидетельство планов (РФ) продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях».

В МИД России заявили, что РФ считает продление работы наблюдателей ОБСЕ в КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной нецелеообразным, «поскольку за семь лет своей деятельности группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники».

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