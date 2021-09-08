По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 120 заболевших COVID-19. Одиннадцать ранее заболевших умерли от осложнений. За все время исследований зафиксировано 94 479 случаев коронавируса: 90 408 человек выздоровели, а 2500 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области ковид диагностировали у 292 человек. От осложнений вследствие заболевания умерли еще 95 человек. Всего группировка «ДНР» подтверждает 58 974 случая COVID-19: 47 123 человека выздоровели, летальных случаев — 4354.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 285 новых случаев COVID-19 и 13 летальных случаев. Всего в группировке «ЛНР» признают 9890 случая коронавируса: 7685 пациентов выписаны, 978 — умерли.



В Луганской области без учета ОРЛО коронавирус подтвержден еще в 123 случаях. Два человека умерли. Общее число случаев ковида с начала пандемии достигло 29 112: 26 830 пациентов выздоровели, 1017 — умерли.



Политика



Группировка «ДНР» провела на Саур-Могиле форум «Защитники России», который позиционировался как «съезд ветеранов». Форум носил агитационный характер в поддержку российской партии власти «Единая Россия». В самом Кремле отрицают причастность к форуму «Защитники России», организованному группировкой «ДНР» в Донецке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не связанные с российскими вооруженными силами добровольцы всегда были на территории Донбасса», и состоявшийся «съезд ветеранов» не является официальным мероприятием.



В оккупированном Донецке также прошел слет российской партия власти «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, отвечая на вопрос, сказал, что «ЕР» не может открыть свои представительства в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, по его словам, в ОРДЛО проживает порядка 4000 сторонников политсилы, у которых имеются российские паспорта.



Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



Общество



Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима за террористический акт и участие в организованной преступной группе 27-летнего Лукаша Новачека. Обвинение доказало, что он прошел обучение в казармах сепаратистов на Донбассе и воевал на их стороне против украинской армии. Новачек отрицал непосредственно участие в боях и утверждал в показаниях, что выдавал себя за боевика в социальных сетях.



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