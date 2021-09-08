Российская партия власти «Единая Россия» не может открыть свои представительства в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на так называемом слете сторонников «ЕР» в Донецке.



Во время мероприятия у него спросили, планирует ли «Единая Россия» открывать свои представительства на Донбассе.



«Есть в рамках российского законодательства ограничения, связанные с законом "О политических партиях". Опять же, это будущее, к которому мы с вами должны идти и обязательно придем», — ответил Турчак.



По всей видимости, он имел в виду норму закона, в которой указано, что «органы политической партии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации».

Россия формально признает ОРДЛО частью Украины при этом поддерживает группировки «ДНР» и «ЛНР» деньгами и вооружением.



Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.