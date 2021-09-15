Арестович: Привлекая жителей к голосованию, РФ признает контроль над ОРДЛО

Россия, привлекая жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей к голосованию на выборах в Госдуму, фактически признает контроль за этими территориями. Такое мнение высказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



«Это привлечение к голосованию означает, что РФ фактически признает юридический контроль над оккупированными территориями. То есть принимает средства международной ответственности де-факто за оккупации отдельных районов на востоке Украины», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



Также он подчеркнул, что такие действия России грубо нарушают Минские соглашения.



«Любыми минскими или нормандскими договоренностями не предусмотрено, что РФ или другая страна может привлекать граждан Украины к выборам», — добавил он.



По словам Арестовича, после такого фактического признания Россией оккупации части Донбасса, консультации в Нормандском формате и ТКГ будут идти с учетом этого фактора.



«Соответствующие ноты МИД и заявления украинской делегации [в ТКГ] вы услышите в ближайшее время. Я думаю, будет реакция и политического руководство Украины, и стран-посредников, и международных организаций», — резюмировал он.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.