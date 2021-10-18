В Горловке перестали блокировать гостиницу, где расположены представители ОБСЕ

Акция протеста, организованная группировками «ЛНР» и «ДНР», под офисом ОБСЕ во временно неподконтрольной Горловке закончилась. Митингующие блокировали работу международных наблюдателей.



Об этом сообщают подконтрольные «Л/ДНР» медиаресурсы и ряд телеграм-каналов.



Один из организаторов митинга выступил перед собравшимися и заявил, что миссия ОБСЕ должна выполнять свои обязанности, иначе могут возникнуть негативные последствия, например, сбой в работе Горловской фильтровальной станции.



Пикетирующие свернули палатки, расставленные перед гостиницой «Родина», где располагаются представители ОБСЕ, и разошлись. Перед этим часть организаторов акции провели встречу с сотрудниками международной организации и «довели свои требования по освобождению офицера "СЦКК ЛНР" Андрея Косяка». Акцию в поддержку задержанного боевика Андрея Косяка перенесли в сеть.



«Однако если он не вернется в ближайшее время, то мы вернемся сюда вновь», — заявила одна из митингующих.



Как сообщил «Новостям Донбасса» отдел прессы и публичной информации СММ ОБСЕ, работа миссии ва Городе все еще остановлена.



«В результате акции протеста перед отелем в Донецке, в котором проживают члены Миссии, а также в соответствии с внутренними процедурами безопасности СММ не отправляет патрули с Донецкой мониторинговой команды и Патрульного центра в этом городе. Патрулирование с других мест размещения Миссии продолжается в обычном режиме», — передала пресс-служба ОБСЕ.

Ранее самопровозглашенный «мэр» Горловки Иван Приходько заявил, что не организовывал митинг под офисом ОБСЕ в городе.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.



Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».