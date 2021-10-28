Украина в ТКГ: Россия отказалась освободить из плена «ДНР» трех женщин

В среду, 27 октября, Трехсторонняя контактная группа провела заседание в режиме видеоконференции.



Украинская делегация в ТКГ сообщает, что предложила незаконным вооруженным формированиям совместно с российской стороной освободить в одностороннем порядке троих женщин, которые сейчас находятся в заложницах в донецких незаконных местах лишения свободы. Российская сторона отказалась.



Также украинская делегация сообщила, что Россия не стала рассматривать вопрос освобождения боевика «ЛНР» Андрея Косяка.

Вероятно, речь идет о передаче заложниц, которых ранее не удалось освободить, однако переговоры об их судьбе велись. Ранее народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову рассказал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. Позже омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, «постоянно меняется».



Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.



Передача пленных Медведчуку была приостановлена.