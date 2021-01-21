«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска

Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут передать нескольких удерживаемых лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку по двум маршрутам. Об этом сообщила «Восточная правозащитная группа».



Так, процесс передачи может произойти через КПВВ «Майорск» или по авиамаршруту Ростов-на-Дону — Минск — Киев.



Также информацию об этих маршрутах подтвердила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Ранее Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову рассказал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО: Светлану Довгань, Наталью Стаценко, Екатерину Котенко и Наталью Савченко. Он указал, что для их возвращения ему нужно пересечь КПВВ «Майорск» и попросил главу СБУ разрешить сделать это.



При этом Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, «постоянно меняется».



Также омбудсвумен подчеркнула, что на данный момент местонахождение этих удерживаемых лиц неизвестно.

Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.



Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.



Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.