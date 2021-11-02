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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября

02 ноября 2021, 21:58

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 741 случай заражения коронавирусом, 23 человека умерли.За все время пандемии на подконтрольной Украине территории COVID-19 диагностировали у 128 702 человека: 105 222 пациентов выздоровели, а 3 418 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 1 837 новых случаях заражения коронавирусом, 101 человек умер от осложнений за последние три дня. Всего «ДНР» признает 88 660 заболевших: 65 569 человек выздоровели, летальных случаев — 6 798.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали еще 28 смертей от COVID-19. О новых случаях коронавируса не сообщается. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 18 592 заболевших: 14 075 человек выздоровели, 2 425 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на «полях» климатической конференции в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Украине придется найти свой сценарий решения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий, считает вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. По его мнению, Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования, а только общие принципы и отдельные элементы.

Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».

Общество

В этом году 2083 абитуриента с неподконтрольных территорий поступили в украинские вузы с помощью образовательных центров.

Участнику группировки «ДНР», который незаконно задерживал и пытал людей, а затем передавал их в тюрьму «Изоляция», объявлено заочное подозрение.

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