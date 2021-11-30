В Донецке при поддержке «Единой России» открыли еще один пропагандистский проект

В неподконтрольном украинской власти Донецке 30 ноября открыли «Русский дом». В открытии новой организации участвовали члены группировки «ДНР» и российские политики. В частности, из соседней страны приехал депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий.



Данный проект в «ДНР» презентовали как «еще один центр для сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории». Во время открытия проекта, участники «форума по недопущению фальсификации истории» раскритиковали действия западных стран и украинского правительства, обвинив их в неправильном изложении исторических событий, таких как мировые войны, голодомор и репрессии в Советском союзе, оккупация Россией украинских территорий. Глава «ДНР» Денис Пушилин считает, что группировка транслирует «подлинную историю» региона. Он в очередной раз заявил, что современная история Донбасса подвергается фальсификациям – в частности события, начиная с 2014 года.



Платформу открыли при поддержке Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которую возглавляет Водолацкий. Участники проекта заявили, что организуют «гуманитарные, культурно-просветительские и образовательные программы» для жителей отдельных районов Донецкой области.

Сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия».



На выборах в Госдуму в сентябре российская партия власти «Единая «Россия» фактически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории в середине июля 2021 года стартовал прием заявлений на включение в сторонники партии «Единая Россия», «ЛНР» начала этот процесс в сентябре.



МИД Украины осудил незаконное проведение выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму, а также привлечение к голосованию жителей неподконтрольной части Донбасса с российскими паспортами.