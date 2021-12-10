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Путину рассказали, что жители Донбасса с российскими паспортами не могут пользоваться госуслугами РФ

10 декабря 2021, 14:00

Путину рассказали, что жители Донбасса с российскими паспортами не могут пользоваться госуслугами РФ

Президент РФ Владимир Путин обещал поручить правительству продумать, как обеспечить все права и льготы, в том числе социальные, для граждан РФ, живущих за рубежом. В эту категорию войдут и жители отдельных районов Донбасса, которые получили российские паспорта по упрощенной системе.  

«Обязательно дам поручение правительству все это проработать и надеюсь, что мы выйдем на согласованные решения», – сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Так он прокомментировал трудности, которые возникают у жителей ОРДЛО в получении доступа к порталу госуслуг, медицинских услуг и получении QR-кодов, которые бы признавали в России.

Кроме того, Путин согласился на то, чтобы граждане РФ, живущие за пределами России могли голосовать на выборах не только по партийным спискам, но и за мажоритариев.

«По поводу совершенствования способов голосования для наших соотечественников за рубежом – да, я с вами согласен. Нужно над этим подумать и предпринять необходимые меры даже вне зависимости от того, что это потребует каких-то дополнительных расходов», – сказал Путин.

Ранее в группировках «Л-ДНР» признали: получение СНИЛС и регистрация на российском портале Гослуслуг не дает возможности жителям отдельных районов Донбасса воспользоваться данным сервисом. Система сработала только для дистанционного голосования на выборах. 

С 22 июня подконтрольные РФ «ДНР» и «ЛНР» упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с российскими паспортами. СНИЛС был нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого было организовано онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ в сентябре.

После выборов возможность оформить СНИЛС и учетную запись на портале «Госуслуг» России, не выезжая с подконтрольной группировке «ДНР» территории в РФ, ограничили. Это можно будет сделать только до 15 ноября.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что QR-коды вакцинации от коронавируса, выданные в Донецке, не признаются в России. 

МИД Украины предупредил, что привлечение жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставит под сомнение легитимность выборов в Госдуму России, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом.

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