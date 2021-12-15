Украина не будет отзывать законопроект о переходном периоде на Донбассе — Верещук

Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях вызвал острую негативную реакцию со стороны России. Однако в Украине не планируют его отзывать. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает «РБК-Украина».



По ее словам, отзывать проект закона из Верховной Рады никто не собирается. Верещук отметила, что парламентских механизмов вполне достаточно, чтобы доработать законопроект с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.



«Проводятся многочисленные консультации с депутатами, экспертами, общественными организациями и международными партнерами. Следовательно, доработка законопроекта будет продолжаться еще некоторое время», — сообщила министр.



Верещук добавила, что ей неизвестно о каких-либо договоренностях Украины и западных партнеров не выносить на голосование и не принимать закон о переходном периоде.

4 августа 2021 года Кабмин Украины одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа.



Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде. Заключение комиссии содержит как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного законопроект.



Законопроект о переходном периоде критикует президент России Владимир Путин. По его словам, документ противоречит Минским соглашениям.