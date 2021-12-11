Советник главы ОП: Закон о переходном периоде на Донбассе пока поставлен на паузу

Рассмотрение закона о переходном периоде на оккупированных территориях, проект которого подготовлен правительством и передан в Верховную Раду, пока отсрочено. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Радио Свобода».



«Там положения очень простые. Они содержат опыт урегулирования в Хорватии после соответствующего конфликта, африканский опыт и так далее. Кстати, его приняла Венецианская комиссия. С некоторыми замечаниями, но они не принципиальны», — отметил он.



Советник главы ОП также сказал, что пока вопрос принятия данного закона в Верховной Раде поставлен на паузу.



«Я думаю, сейчас он на паузе стоит скорее всего. Потому что на этом треке может быть очень нервно воспринят россиянами. Он так был нервно воспринят. И если речь идет о мирном урегулировании, закон может подождать. Если прекратится стрельба, мы откроем КПВВ, обменяем пленных и так далее. Я думаю, что отсрочка — это цена. Но это не отложение. Это только пауза», — подчеркнул Арестович.