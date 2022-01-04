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Медведчук рассказал, что его дочери аннулировали визу для учебы в Швейцарии

04 января 2022, 08:34

Медведчук рассказал, что его дочери аннулировали визу для учебы в Швейцарии

Дочери народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука Дарье отказали в визе для обучения в университете Женевы. Об этом Медведчук рассказал в интервью попавшему под санкции телеканалу UkrLive.

По словам политика, его дочь закончила школу в Киеве, а после этого сдала экзамены и поступила в Женевский университет. Сначала она получила учебную визу и в начале сентября 2021 года должна была ехать на учебу, отметил Медведчук.

Однако за два дня до этого, как уверяет нардеп, его дочери сообщили, что визу аннулировали.

«Западный мир здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления, внешнего управления США и Запада. И буду выступать», — подчеркнул Медведчук.

Он также рассказал, что когда на него наложили санкции, ему якобы предлагали на время покинуть Украину. «Эти предложения поступали от друзей, на которых выходили представители Офиса президента», — уточнил Медведчук.

А после того, как он уже получил подозрение, ему якобы предлагали уйти из политики в обмен на прекращение уголовных производств, добавил Медведчук.

Младшая дочь Медведчука Дарья является крестницей президента России Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента.

11 мая Медведчуку и Казаку объявили подозрение в госизмене по трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передачу секретной информации о Вооруженных Силах и организацию подрывной деятельности.

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Его обвиняют в организации нелегальной схемы угля из ОРДЛО.

Медведчук продолжает находиться под домашним арестом.

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