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Еще два телеканала соратников Медведчука попали под санкции

28 декабря 2021, 22:20

Еще два телеканала соратников Медведчука попали под санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Речь идет о «Первом независимом» («Перший незалежний») и UkrLive. Об этом говорится в указе главы государства.

Таким образом Зеленский указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний: медиахолдинга «Новости», «Тайм Медиа» и «Телепростір».

Эти компании владеют телеканалами ZIK, NewsOne, «112 Украина», «Перший незалежний» и UkrLive. Их связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции введены на 5 лет.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

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