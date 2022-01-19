Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Россия не собирается нападать на Украину, а риски полномасштабной войны в Европе отсутствуют. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».



По его утверждению, Россия не собирается предпринимать каких-либо действий агрессивного характера, в том числе и в отношении Украины.



«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем нападать и вторгаться в Украину», — заявил дипломат, выступая на площадке клуба «Валдай».



Кроме того, он сказал, что не видит рисков полномасштабной войны на европейском континенте и мире в целом.



«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может начаться в Европе или еще где-нибудь», — подчеркнул Рябков.

На прошлой неделе замминистра иностранных дел РФ заявил в интервью, что президенту Владимиру Путину военные специалисты предлагают различные варианты «на случай ухудшения обстановки вокруг Украины».