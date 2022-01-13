РФ не видит оснований для новой встречи с США. Путину предлагают и военные варианты

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент основания для новых встреч с США по «гарантиям безопасности» отсутствуют. Также он признал, что в России недовольны результатами переговорного процесса.



Об этом Рябков заявил в интервью RTVI.



По словам дипломата, он не видит оснований для того, чтобы вновь садиться за стол переговоров в ближайшее время.



«Без прояснения того, имеется ли какой-либо ресурс, запас гибкости с другой стороны по серьезным вопросам, оснований вновь собираться и приступать к этим же самым обсуждениям я не вижу», — сказал Рябков.



Более того, он заявил, что военными специалистами президенту России Владимиру Путину уже предложили ряд вариантов «на случай ухудшения обстановки вокруг Украины».



Рябков полагает, что в голову украинским властям «могут прийти самые немыслимые вещи», а потому «нужно положить этому конец».



«Президенту военспецы постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Этот тяжелый сюжет не должен ни в коем случае засвечиваться в публичной плоскости, потому что это — раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал переговоры между РФ и Штатами по результатам встреч в Женеве 10 января и Брюсселе 12 января неудачными.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у сторон заседания совета Россия-НАТО имеются разногласия, преодолеть которые будет сложно.



Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-брифинге по итогам этого заседания заявила, что ряд предложений Москвы являются для Вашингтона неприемлемыми, однако по другим существует возможность диалога.



Она уточнила, что к числу обреченных на провал относится идея о не расширении НАТО и возвращения блока к границам 1997 года. Однако по вопросам снижения риска конфликтов и режима контроля над вооружением США готовы к обсуждению с российской стороной.