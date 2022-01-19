В случае военного положения: Опубликовано постановление о запрете или ограничениях на перемещение украинцев

На сайте Кабинета министров опубликовано постановление №1450 от 29.12.2021 года, которым утвержден порядок установления запрета или ограничения на перемещение лиц на территории, где объявлено военное положение.



В документе отмечается, что запрет или ограничение на выбор места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, вводится на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и осуществляется военным командованием вместе с военными администрациями (в случае их образования).



Согласно постановлению, введение запрета или ограничения на перемещение касается процесса регистрации (прописки).



«Заключается в запрещении декларирования (регистрации) места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, снятии с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, кроме снятия с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения или места жительства лиц в случае одновременного декларирования (регистрации) места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой военное положение не введено», — говорится в документе.



Порядок предусматривает, что военное командование, которое принимает решение о запрете или ограничениях, должно проинформировать население о причинах и обосновании принятия решения, а также сообщить следующее:

сроки введения запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц;

список лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места нахождения или места жительства;

населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства лиц;

другие мероприятия, которые заключаются в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях.