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В случае военного положения: Опубликовано постановление о запрете или ограничениях на перемещение украинцев

19 января 2022, 21:56

В случае военного положения: Опубликовано постановление о запрете или ограничениях на перемещение украинцев

На сайте Кабинета министров опубликовано постановление №1450 от 29.12.2021 года, которым утвержден порядок установления запрета или ограничения на перемещение лиц на территории, где объявлено военное положение.

В документе отмечается, что запрет или ограничение на выбор места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, вводится на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и осуществляется военным командованием вместе с военными администрациями (в случае их образования).

Согласно постановлению, введение запрета или ограничения на перемещение касается процесса регистрации (прописки).

«Заключается в запрещении декларирования (регистрации) места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, снятии с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, кроме снятия с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения или места жительства лиц в случае одновременного декларирования (регистрации) места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой военное положение не введено», — говорится в документе.

Порядок предусматривает, что военное командование, которое принимает решение о запрете или ограничениях, должно проинформировать население о причинах и обосновании принятия решения, а также сообщить следующее:

  • сроки введения запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц;
  • список лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места нахождения или места жительства;
  • населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства лиц;
  • другие мероприятия, которые заключаются в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях.

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