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В Кремле отреагировали на просьбу к Путину признать «Л-ДНР»

19 января 2022, 22:14

В Кремле отреагировали на просьбу к Путину признать «Л-ДНР»

В Кремле не видели проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он прокомментировал информацию о том, что депутаты от Компартии внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании «ДНР» и «ЛНР».

«Не знаем (о проекте обращения)», — сказал Песков.

При этом первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что не уверен в том, что сейчас Россия сможет признать «ДНР» и «ЛНР», однако «это не значит, что тему не нужно обсуждать».

«Не уверен, что в настоящее время этот шаг может быть совершен без ущерба для интересов РФ — стратегических и долгосрочных», — сказал Затулин.

По его словам, Минские соглашения являются для этого препятствием, поскольку идет с ними вразрез.

«Чисто человеческие сочувствие, меры поддержки и все остальное мы осуществляем и должны осуществлять, но признание официальное на государственном уровне означает выход из Минских соглашений, и именно это причина, почему до сих пор такого признания не было», — заявил Затулин.

Ранее депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». По его словам, это произойдет по аналогии с Южной Остией и Абхазией, и эту задачу намерены реализовать в ближайшее время.

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