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Более 30 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки. Это рекорд за все время пандемии

27 января 2022, 08:17

Более 30 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки. Это рекорд за все время пандемии

За среду, 26 января, в Украине выявили 32 393 случая заражения коронавирусом, что на 8 072 случая больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 в стране.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 5 237 пациентов, умерли 154 человека. Вчера госпитализировали 3 016 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 946 202 человека. Из них выздоровели 3 601 952 пациента, а умерли 99 738 человека.

Вчера вакцинировались 82 360 человек.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 250 202 человека, из них получили первую дозу — 15 250 200 человек, получили две дозы — 14 549 494 человека. Получили дополнительную дозу — 14 921 человек, бустерную дозу — 14 921 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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