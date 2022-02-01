«Непростое решение»: Путин заявил, что Россия будет продолжать переговоры по гарантиям безопасности

Россия не заинтересована в негативном сценарии развития событий вокруг Украины, поэтому будет продолжать переговоры по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



В отношении Украины он согласился с тем утверждением, что каждая страна имеет право выбора собственной системы безопасности. При этом подчеркнул, что все эти вопросы «требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга».



«Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом где-то на втором плане, но самая главная их задача — сдерживание развития России. В этом смысле Украина — это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать, в том числе втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставив своих союзников в Европе ввести те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», — заявил Путин.



Либо, по его словам, при вступлении Украины в НАТО ее «могут стимулировать на решение вопроса Донбасса и Крыма вооруженным путем», «втянув Россию в вооруженный конфликт».



При этом Путин подчеркнул, что Россия не заинтересована в негативном сценарии, и чтобы его избежать, надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников процесса: и Украины, и стран Европы, и России.



«Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенному нами документу. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен», — сказал он, добавив, что в скором времени ожидает прибытие на переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона.



По словам Путина, он надеется, что «в конце концов найдем это решение, хотя оно и непростое». «Но говорить сегодня, что это будет [за решение], я, конечно, не готов», — резюмировал он.

Россия выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.



В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.



26 января США и НАТО предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».