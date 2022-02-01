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Путин считает, что Украина, вступив в НАТО, может начать военную операцию по возвращению Крыма

01 февраля 2022, 19:28

Путин считает, что Украина, вступив в НАТО, может начать военную операцию по возвращению Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в случае вступления в НАТО может начать возвращать Крым военным путем. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он прокомментировал требования России к НАТО и США о нерасширении Альянса на восток.

«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно — сделали другое. Как у нас говорят в народе, "кинули", просто обманули. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали этого не делать, это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности. Тем не менее, США вышли, и теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать "Томагавки". То есть это уже ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Разве это не угроза для нас?», — заявил Путин.

Далее, по его словам, следующий шаг НАТО — это Украина, которую хотят принять в блок.

«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим, что Украина являетя членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше или в Румынии. И начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина — страна НАТО, и начинает эти военные операции. Нам что — воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет», — резюмировал Путин.

Россия выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет. 

В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.

В МИД России предложили США «альтернативу» гарантиям безопасности: США должны обязаться никогда не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО. 

26 января США и НАТО предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».

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