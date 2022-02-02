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Россия не видит смысла в проведении нового саммита лидеров Нормандского формата

02 февраля 2022, 09:12

Россия не видит смысла в проведении нового саммита лидеров Нормандского формата

Россия считает, что нет смысла организовывать новую встречу лидеров Нормандского формата, так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, не выполняются. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Предыдущий саммит Нормандского формата прошел в 2019 году в Париже, были достигнуты определенные договоренности. Данные договоренности сейчас не выполняются. Теперь президент [Украины Владимир] Зеленский настаивает на проведении нового саммита. Наша позиция заключается в том, что, пока решения саммита 2019 года не выполнены, встречаться снова смысла нет», — заявил Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете безопасности ООН.

При этом он напомнил, что 31 января состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины, которое созвали США, и Россия надеется на поддержку со стороны Украины проведения 17 февраля заседания Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, которое инициирует РФ.

Ранее относительно намерений России провести 17 февраля брифинг Совбеза ООН по вопросам невыполнения Минских соглашений в украинском МИД заявили, что Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе. Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине, не указав точной даты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы как можно скорее состоялась встреча лидеров стран Нормандского формата. 

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