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Вечером Станицу Луганскую снова обстреляли: повреждены два дома и газопровод

17 февраля 2022, 22:50

Вечером Станицу Луганскую снова обстреляли: повреждены два дома и газопровод

Вечером 17 февраля Станицу Луганскую снова обстреляли незаконные вооруженные формирования. Повреждены два дома и газопровод.

Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк в в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».

Он уточнил, что пожар локализирован. Информации о пострадавших нет.



Издание «Бабель» отмечает, что из-за обстрела в большей части Станицы Луганской нет света.

Утром 17 февраля боевики «ЛНР» уже обстреляли Станицу Луганскую и попали в детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Кроме того, под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской и ряд других зданий.

Сегодня на Донбассе наблюдается обострение, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

По данным штаба ООС, с начала суток боевики 50 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали двое украинских военных и два мирных жителя.

Группировка «ЛНР» сообщила о повреждении нескольких домов на подконтрольной ей территории. «ДНР» заявила о повреждении двух жилых домов в поселке шахты «Трудовские» на окраине Донецка и ранении жительницы Старомихайловки.

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