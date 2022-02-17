Вечером Станицу Луганскую снова обстреляли: повреждены два дома и газопровод

Вечером 17 февраля Станицу Луганскую снова обстреляли незаконные вооруженные формирования. Повреждены два дома и газопровод.



Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк в в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».



Он уточнил, что пожар локализирован. Информации о пострадавших нет.







Издание «Бабель» отмечает, что из-за обстрела в большей части Станицы Луганской нет света.



Утром 17 февраля боевики «ЛНР» уже обстреляли Станицу Луганскую и попали в детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Кроме того, под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской и ряд других зданий.

Сегодня на Донбассе наблюдается обострение, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.



По данным штаба ООС, с начала суток боевики 50 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали двое украинских военных и два мирных жителя.



Группировка «ЛНР» сообщила о повреждении нескольких домов на подконтрольной ей территории. «ДНР» заявила о повреждении двух жилых домов в поселке шахты «Трудовские» на окраине Донецка и ранении жительницы Старомихайловки.