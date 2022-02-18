Украина проверяет информацию о вывозе детей из ОРЛО в Россию

Украина проверяет информацию о вывозе детей из интернатов и детдомов из отдельных районов Луганской области в Россию. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время брифинга в пятницу вечером.



«Целью этого может быть провокация. Если что-то случится, то Россия будет объяснять. Все что происходит на оккупированной территории, особенно с гражданским населением, по международным гуманитарным правом лежит на России», — прокомментировала она.



Ранее группировка «ЛНР» объявила об эвакуации интернатов и детских домов из отдельных районов Луганской области в Российскую Федерацию.

18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО.