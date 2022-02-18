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«Мы не убийцы»: Данилов прокомментировал эвакуацию из Донецка и Луганска из-за фейков о наступлении ВСУ

18 февраля 2022, 20:27

«Мы не убийцы»: Данилов прокомментировал эвакуацию из Донецка и Луганска из-за фейков о наступлении ВСУ

Россия может планировать провокации на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях, однако Украине не планировала и не будет идти на наступление. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

«Еще раз повторяю. Провокации, которые на сегодня могут быть со стороны Российской Федерации на оккупированных территориях, мы об этом осведомлены, что они могут придумать. Если для них жизни людей ничего не стоят, то мы ценим жизни граждан как на оккупированной, так и на подконтрольной территории. Мы на такие вещи не можем пойти», — сказал он во время брифинга в пятницу вечером.

«Мы ни одного нападения на наши территории не планируем... Мы — не убийцы, мы — мирная страна. Мы ни на кого не нападали. Это наша территория, мы ее обороняем», — подчеркнул секретарь СНБО.

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СНБО констатирует, что вдоль линии соприкосновения происходит эскалация обстановки, однако это, по словам Данилова, не свидетельствует о подготовке российского вторжения в Украину.

«Эскалация есть, но широкомасштабное нападение, которым нас пугали, на сегодня мы не понимаем, как в цивилизованном 21 веке такое может происходить», — заявил он.

18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.

Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО.

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