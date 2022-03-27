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Зеленский объяснил, как хочет разрешить языковой вопрос в переговорах с Россией

27 марта 2022, 21:06

Зеленский объяснил, как хочет разрешить языковой вопрос в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы подписать договора о зеркальном уважении к языкам, истории и культурным ценностям со всеми странами-соседями, в том числе и с Российской Федерацией. Глава государства отметил, что этот вопрос обсуждается на переговорах с Кремлем.

«Русский язык обсуждается с точки зрения уважения к языкам народов соседей. Меня интересует такой договор. Я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересует Россия, Венгрия, Польша, Румыния… У нас много разных исторических вопросов, много национальных меньшинств. И этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны, так и вне ее. Поэтому я уверен, что вопрос языка уйдет с повестки. Потому что будет решен таким договором», – заявил Зеленский в интервью российским журналистам.

Президент подчеркнул, что Украина – многонациональная страна и здесь люди говорят на том языке, на котором им удобно.

«Что это значит: перестать "играться". Как венгры "играются" с этим, хоть и меньше, а Россия больше. Перестать "играться" по поводу какого-то закрытия школ в Украине. Хотите русскую школу? Хотите обучаться на русском? Пожалуйста. Но с условием: вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то вы издаете здесь, значит мы – там. Отношение, какое хотите к русскому языку – это ваш язык, государственный язык РФ. Все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский. И все. Не нужно говорить, что это "недоязык" или что это язык неграмотных людей», – добавил он.

При этом глава государства выразил уверенность в том, что украинский народ примет это, если захочет.

«Потому что все это так или иначе будет проходить голосование среди народных избранников», – сказал президент.

Касаясь тематики непосредственно русского языка, на введении которого в качестве второго государственного в Украине ультимативно настаивает Россия, Зеленский отметил, что «каждый последующий день войны ставит, в принципе, под вопрос понимание среди украинского населения, что такое данный русский язык».

«То есть, люди сами не захотят этого: читать, смотреть кино, говорить на русском, когда его "передают нам через кровь"», – отметил глава государства.

Зеленский также считает, что президент РФ Владимир Путин, развязав войну, нанес непоправимый ущерб русскому языку.

«Люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. Такое происходило в мире, когда у войны был конкретный агрессор. Это точно на долгие годы», – считает президент.

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