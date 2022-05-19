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Пушилин не подтвердил и не опроверг взятие в плен замкомандира «Азова» Святослава «Калины»

19 мая 2022, 09:30

Пушилин не подтвердил и не опроверг взятие в плен замкомандира «Азова» Святослава «Калины»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отказался подтвердить или опровергнуть взятие в плен замкомандира полка «Азов» Святослава «Калины» Паламара.

«Мы договорились по определенным моментам минимально выдавать эту информацию, потому что она болезненна и еще не все вышли», — сказал он в эфире «Соловьев Live», отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о Паламаре.

Ранее информацию о якобы взятии в плен «Калины» распространил российский военный корреспондент Дмитрий Стешин, ссылаясь на источник в войсках РФ. Произошло это, по его словам, вечером 18 мая при выходе Паламара с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Накануне о том, что командование полка «Азов» еще не покинуло территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе сообщал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. 

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что операция по спасению украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» в Мариуполе имеет несколько этапов.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, за первый день в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».

По данным Минобороны РФ, за два дня с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных.

В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».

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