Военнослужащие из полка «Азов», которые были взяты в плен в Мариуполе, содержатся в удовлетворительных условиях, к ним не применяют насилие. Об этом сообщила журналистам The Guardian супруга командира полка «Азов» Дениса Прокопенко Екатерина.



Екатерине удалось пообщаться с мужем, он сказал ей, что с ним все в порядке, а никого из задержанных, по ее информации, не вывезли в Россию. Большинство раненых бойцов «Азова» из Мариуполя содержатся в тюрьме в поселке Еленовка, группа тяжелораненых украинских военных с «Азовстали» находится в больнице Новоазовска.



Также она сказала, что слышала из других источников о «более или менее удовлетворительных» условиях содержания украинских военных там.



«Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны – ООН и Красный Крест, – которые контролируют ситуацию», — сказала Екатерина.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Российские СМИ писали, что часть «азовцев» вывезли в Россию, это признали и в самой «ДНР».



Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».