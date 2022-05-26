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Спрятались или отстали: Пушилин заявил, что на «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских военных

26 мая 2022, 12:32

Спрятались или отстали: Пушилин заявил, что на «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских военных

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики «ДНР» обнаружили и задержали еще несколько украинских военнослужащих. Они спрятались или отстали от тех, кто вышел ранее и сейчас находится в плену. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, передает российское издание «РИА Новости».

Пушилин уверяет, что сейчас нельзя с уверенностью сказать, что на территории комбината не осталось украинских военных.

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок "Азовстали", а там территория достаточно серьезная… Пока никто в этом не распишется», — заявил глава группировки «ДНР».

Пушилин также заявил, что точно сказать, что на «Азовстали» никого нет, можно будет только после того, как «все проверят, разминируют, разгребут все завалы». На это нужно время, так как территория завода превышает 10 кв. км.

Работы не идут быстро, по словам главы группировки «ДНР», так как проводится разминирование, есть мины-ловушки. И уже были ранены саперы от «ДНР».

Как утверждает представитель так называемой «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, «полная зачистка» завода «Азовсталь» займет две-три недели.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Российские СМИ писали, что часть «азовцев» вывезли в Россию, это признали и в самой «ДНР».

Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.

Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».

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