«Очень жестокая битва». Зеленский — о ситуации в Северодонецке

Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе, там во многом решается дальнейшая судьба региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 8 июня.



Он отметил, что по итогам этих суток Северодонецк остается ключевым направлением, где идут жестокие бои.



«Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну. Я благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса», — сказал глава государства.