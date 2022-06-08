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«Очень жестокая битва». Зеленский — о ситуации в Северодонецке

08 июня 2022, 23:05

«Очень жестокая битва». Зеленский — о ситуации в Северодонецке

Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе, там во многом решается дальнейшая судьба региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 8 июня.

Он отметил, что по итогам этих суток Северодонецк остается ключевым направлением, где идут жестокие бои.

«Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну. Я благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса», — сказал глава государства.

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Северодонецк

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