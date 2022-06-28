Мобилизованные «ДНР» пожаловались Путину и Пушилину

Мобилизованные на войну против Украины группировкой «ДНР» из 127-го полка записали видеообращение, в котором пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и главе «ДНР» Денису Пушилину на условия несения службы.



Возмущает мобилизованных то, что на службу были привлечены учащиеся на очной форме, лица старше 55 лет и непригодные к ведению боевых действий.





Отмечается, что подразделение было полностью сформированно из необученных военному делу гражданских лиц, не прошедших обязательную подготовку.



Также в обращении говорится, что личный состав перевозится в зерновозах вместо специальных военных машин, не получает денежное пособие и не имеет на руках документов, подтверждающих их участие в войне против Украины.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.



Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.



Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.



Мобилизованные «Л-ДНР» и их жены регулярно жалуются на условия службы, публикуя обращенния в сети.



Например, 3 июня мобилизованные «ДНР» жаловались президенту РФ Владимиру Путину и просили вывести их из Херсонской области.