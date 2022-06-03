Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области

03 июня 2022, 10:16

Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области

Мобилизованные «ДНР». Скриншот Мобилизованные «ДНР». Скриншот

Мобилизованные на войну против Украины группировкой «ДНР» пожаловались президенту России Владимиру Путину и просят вывести их из Херсонской области. Они записали открытое видеообращение, которое было выложено в сеть.

На видео они называют себя бойцами 1-й роты 5-го батальона 113-го полка «ДНР». Они недовольны проблемами с логистикой и здоровьем. Говорят, что не могут добиться от командования ответа на свои требования.

«Личный состав преодолевал голод и холод, значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения. <...> С учетом нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются», — рассказали мобилизованные.


«Новости Донбасса» уже писали о бунте призывников мобилизованных на территории подконтрольной группировке «ДНР», которых сначала отправили на штурм Мариуполя, и позже собирались перебросить в Луганскую область, воевать же за «чужую республику» и идти «на убой» боевики не хотели.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.

Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.

Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.

Еще по теме

Места
Херсонская область
Прочее
Война Мобилизация ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
23:06
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
16:07
Стали «чиновниками ЛНР»: Пятерым жителям Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы
15:26
В оккупированном Новопскове собираются установить памятник Ленину
14:53
В ОВА назвали риски для людей, оставшихся в Мариуполе
12:09
В «ДНР» заявили о захвате Щурово и продвижении к Святогорску
11:53
За сутки — 20 тысяч: Сколько украинцев попали в Россию с начала войны
все новости
13:48
Песков: Основная тема переговоров в Турции – вывоз украинского зерна
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:55
«Кто-то захотел сделать террориста»: В России силовики пришли к отцу погибшего на крейсере «Москва» срочника
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
Журналист Невзоров получил гражданство Украины
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
12:17
Жители Константиновки сообщают о взрыве в городе
12:10
Сотни машин скопились на выезде из Запорожья из-за обстрелов
12:06
«ДНР» заявила о гибели мужчины и ранении женщины из-за обстрела в Горловке
11:52
Полицейские показали разрушенную обстрелами Марьинку
11:37
Не менее сотни ракет и мин: Россияне обстреляли приграничную территорию Украины
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
11:01
Из-за обстрелов невозможен ремонт: О водоснабжении Донецкой области рассказал Кириленко
10:30
Били ракетами: На Донетчине оккупанты обстреляли заводы и жилые дома
10:27
Подоляк: Украина не планирует использовать американские РСЗО для атак объектов на территории РФ
все новости
ВИДЕО
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция