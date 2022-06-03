Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области

Мобилизованные «ДНР». Скриншот

Мобилизованные на войну против Украины группировкой «ДНР» пожаловались президенту России Владимиру Путину и просят вывести их из Херсонской области. Они записали открытое видеообращение, которое было выложено в сеть.



На видео они называют себя бойцами 1-й роты 5-го батальона 113-го полка «ДНР». Они недовольны проблемами с логистикой и здоровьем. Говорят, что не могут добиться от командования ответа на свои требования.



«Личный состав преодолевал голод и холод, значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения. <...> С учетом нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются», — рассказали мобилизованные.





«Новости Донбасса» уже писали о бунте призывников мобилизованных на территории подконтрольной группировке «ДНР», которых сначала отправили на штурм Мариуполя, и позже собирались перебросить в Луганскую область, воевать же за «чужую республику» и идти «на убой» боевики не хотели.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.



Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.



Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.