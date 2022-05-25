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«Опять стараются кинуть нас в мясорубку»: Мобилизованные «ДНР» бунтуют и отказываются воевать

25 мая 2022, 13:18

«Опять стараются кинуть нас в мясорубку»: Мобилизованные «ДНР» бунтуют и отказываются воевать

Мобилизованные «ДНР». Скриншот Мобилизованные «ДНР». Скриншот

На оккупированных территориях Донбасса продолжаются бунты принудительно мобилизованных жителей. В частности, мобилизованные группировкой «ДНР» отказываются воевать за «ЛНР». Об этом говорится в очередном видеообращении, которое попало в сеть.

Призывники заявили, что сначала их отправили на штурм Мариуполя, а теперь хотят перебросить в Луганскую область. Воевать за «чужую республику» и идти «на убой» они отказываются.

«Мы — военнослужащие 107-го стрелкового полка, четвертый батальон, вторая, третья и четвертая роты. 204 человека — отказываемся ехать на убой в ЛНР», — заявляет в обращении «военный», мобилизованный группировкой «ДНР».

Как уверяет «военный», во время принудительного призыва мужчин не обследовали врачи. Воевать отправляют в том числе тех, у кого есть ранения. В целом более 70% личного состава имеют серьезные болезни и увечья.

«Нас неоднократно обманом пытались завести на территорию ЛНР», — утверждает он.

Военный» добавляет, что он и его сослуживцы не хотят «быть пушечным мясом».

Практически все мобилизованные не были знакомы с военным делом — их отправили воевать без подготовки.

«Автомат Калашникова видели впервые. Но нас бросили на передовую, в первые ряды… И нас опять стараются кинуть в мясорубку. Возможно это для того, чтобы мы не рассказали, как с нами обращались, как нас призывали, как мы служили», — сказал мужчина.

Во время обращения с мобилизованными были их жены и матери. По их словам, они подготовили обращения и в Москву.

«Мертвые души, менять некем. Об убитых не передавались данные», — сообщила мать одного из мобилизованных.

 

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.

Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.

Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.

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