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Что происходит в Святогорске? Безопасно ли возвращаться? Отвечает глава администрации города

Сергей Наконечный
22 ноября 2022, 16:14

Что происходит в Святогорске? Безопасно ли возвращаться? Отвечает глава администрации города

Владимир Рыбалкин. Фото: Донецкая ОВА Владимир Рыбалкин. Фото: Донецкая ОВА

Глава Святогорской громады, начальник городской военной администрации Владимир Рыбалкин рассказал о том, как выживает деоккупированный город, какие проблемные вопросы нужно решить в первую очередь и безопасно ли возвращаться сейчас в свои дома.

— Какие меры местные власти предпринимают для восстановления нормальной жизни в Святогорской громады?

— Территория громады официально была деоккупирована 12 сентября. За это время удалось восстановить мобильную связь — в громаде работают операторы Vodafone, lifecell и «Киевстар». Возобновило работу отделение Ощадбанка. Возобновили работу пекарни, и понемногу в громаду возвращаются предприниматели. Сейчас налажено сотрудничество более чем с десятью волонтерскими организациями, в том числе и с международными, которые ежедневно помогают громаде для того, чтобы возвращение к мирной комфортной жизни было как можно быстрее. Фактически сейчас жители громады каждый день получают гуманитарную помощь, в том числе строительные материалы. Сейчас уже полноценно работает отделение Укрпочты, то есть каждый день там находится человек, который может предоставлять все необходимые услуги. Еженедельно населенные пункты громады посещают представители управления социальной защиты населения и Пенсионного фонда. Прямо сейчас идет реконструкция двух объектов для временного размещения жителей громады, которые по разным причинам не смогут прожить зиму в своих домах — их жилье либо разрушено, либо из-за агрессии России остались без отопления. Для жителей, имеющих печное отопление, заготавливаются дрова. Заключены контракты с национальным парком «Святые горы», проведено разминирование участков, и уже начинают подготовку деревьев для срезки и заготовки на зиму. Также благодаря общественной организации «АДРА» начались бесплатные автобусные рейсы из города Святогорск, сел Маяки и Крестище в Славянск, где жители могут получить необходимые социальные и административные услуги, посетить магазины и аптеки. Также мы возобновляем работу коммунальных предприятий и планируем закупить технику, которая заменит уничтоженную в результате российских обстрелов. Ведь громада должна жить в чистоте вопреки всем условиям, которые сложились на данный момент.

— Есть ли уже планы восстановления поврежденных домов и инфраструктуры?

— На данный момент работники наших коммунальных предприятий помогают сохранить жилищный фонд — многоэтажные дома. Во многих домах повреждены крыши и выбиты окна, поэтому пытаемся просто спасти их. О восстановлении пока говорить рано, мы должны пережить зиму и не потерять эти дома. В громаде работает специалист, который фиксирует повреждение домов в результате военных действий, а уже этап восстановления и выплаты компенсаций наступит после победы Украины. Сейчас мы ведем работу с людьми для того, чтобы они получали уже сейчас акты о поврежденном имуществе.

— Как сейчас живут села в Святогорской громаде?

—Ситуация сейчас очень тяжелая в четырех населенных пунктах — Богородичное, Долина, Краснополье и Мазановка. Пока не хватает пиротехников для разминирования этих сел, ведь там осталось очень много взрывоопасных предметов. На этих территориях уничтожены практически все жилые дома. Люди пытаются вернуться в эти села, чтобы осмотреть свои дома и попытаться что-то отстроить, но это очень опасно. Хотел бы лично посоветовать людям быть ответственными и беречь свои жизни. Хотя война и ушла отсюда, оставила после себя очень много угроз, и фактически в этих селах опасно даже перемещаться автомобильным транспортом.

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— Как в целом в обществе решается вопрос о разминировании территорий?

— В общине работают пиротехнические группы ГСЧС. Одна из групп вместе с сотрудниками парка «Святые горы» готовит участок леса для заготовки дров. Также спасатели работают по вызовам людей, которые у себя во дворах нашли опасные предметы или хотят проверить свои дома. Спасатели работают постоянно, но к сожалению не в том количестве, которое позволило бы говорить про быструю очистку территории громады от мин. Здесь шли очень активные боевые действия, поэтому территория очень сильно загрязнена боеприпасами и другими опасными предметами.

— Сколько жителей остается в общине и когда можно будет сюда возвращаться?

— В Святогорске сейчас проживает 650 человек, а всего в громаде — около двух тысяч человек. Однозначно возвращаться сюда рано. Кроме коммунальных проблем существует большая минная опасность. Совсем недавно громада снова попала под обстрел. По моей информации, это была ракета С-300. Россияне в очередной раз напомнили, что они воюют с гражданским населением и что война еще не завершилась. Поэтому обращаюсь к жителям громады — если у вас есть возможность прожить зиму в более безопасных регионах — непременно воспользуйтесь ею. Придет время, и мы вместе будем строить успешную громаду, но для этого надо уберечь жизнь и здоровье ее жителей.

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