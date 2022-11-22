Що відбувається у Святогірську? Чи безпечно повертатись? Відповідає очільник адміністрації міста

Володимир Рибалкін. Фото: Донецька ОВА

Очільник Святогірської громади, начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін розповів про те, як виживає деокуповане місто, які проблемні питання першочергово треба вирішити і чи безпечно повертатись зараз до своїх домівок.



— Які заходи місцева влада вживає для відновлення нормального життя у Святогірській громаді?



— Територія громади офіційно була деокупована 12 вересня. За цей час вдалось відновити мобільний зв’язок — у громаді працюють оператори Vodafone, lifecell та «Київстар». Відновило роботу відділення Ощадбанку. Відновили роботу пекарні, і потроху до громади повертаються підприємці. Наразі налагоджена співпраця більш ніж з десятьма волонтерськими організаціями, у тому числі й з міжнародними, які щодня допомагають громаді для того, щоб повернення до мирного комфортного життя було якомога швидшим. Фактично зараз мешканці громади кожного дня отримують гуманітарну допомогу, у тому числі будівельні матеріали. Зараз вже повноцінно працює відділення Укрпошти, тобто щодня там знаходиться людина, яка може надавати усі необхідні послуги. Кожного тижня населені пункти громади відвідують представники управління соціального захисту населення та Пенсійного фонду. Прямо зараз триває реконструкція двох об’єктів для тимчасового розміщення мешканців громади, які з різних причин не зможуть прожити зиму у своїх будинках — їх житло або зруйноване, або через агресію Росії залишились без опалення. Для тих мешканців, які мають пічне опалення, заготовлюються дрова. Заключені контракти з національним природним парком «Святі гори», проведене розмінування ділянок, та вже починають підготовку дерев для зрізання та заготовки на зиму. Також завдяки громадській організації «АДРА» почались безкоштовні автобусні рейси з міста Святогірськ, сіл Маяки та Хрестище до міста Слов’янськ, де мешканці можуть отримати необхідні соціальні та адміністративні послуги, відвідати магазини та аптеки. Також ми відновлюємо роботу комунальних підприємств та плануємо закупити техніку, яка замінить знищену внаслідок російських обстрілів. Адже громада має жити у чистоті попри всі умови, які склались на даний момент.



— Чи є вже плани з відновлення пошкоджених будинків та інфраструктури?



— Наразі працівники наших комунальних підприємств допомагають зберегти житловий фонд — багатоповерхові будинки. У багатьох будинках пошкоджені дахи та вибиті вікна, тому зараз намагаємось просто врятувати їх. Про відновлення поки казати зарано, ми маємо пережити зиму та не втратити ці будинки. У громаді працює спеціаліст, який фіксує пошкодження будинків внаслідок військових дій, а вже етап відновлення та виплати компенсацій настане після перемоги України. Зараз ми ведемо роботу з людьми для того, щоб вони отримували вже зараз акти про пошкоджене майно.



— Як зараз живуть села у Святогірській громаді?



— Ситуація наразі дуже важка у чотирьох населених пунктах — Богородичне, Долина, Краснопілля та Мазанівка. Наразі не вистачає піротехніків для розмінування цих сіл, адже там залишилось дуже багато вибухонебезпечних предметів. На цих територіях знищені практично всі житлові будинки. Люди намагаються повернутись до цих сіл, щоб оглянути свої будинки та спробувати щось відбудувати, але це дуже небезпечно. Хотів би особисто порадити людям бути відповідальними та берегти свої життя. Хоча війна і відійшла звідси, залишила пособі дуже багато загроз, і фактично у цих селах небезпечно навіть переміщуватись автомобільним транспортом.

— Як в цілому у громаді вирішується питання розмінування територій?



— У громаді працюють піротехнічні групи ДСНС. Одна з груп разом зі співробітниками парку «Святі гори» готує ділянку лісу для заготовки дров. Також рятувальники працюють за викликами людей, які у себе на подвір’ях знайшли небезпечні предмети або хочуть перевірити свої будинки. Рятувальники працюють постійно, але нажаль не у тій кількості, яка б дозволила говорити про швидке очищення території громади від мін. Тут йшли дуже активні бойові дії, тому територія надзвичайно сильно забруднена боєприпасами та іншими небезпечними предметами.



— Скільки мешканців наразі залишається у громаді та коли можна буде сюди повертатись?



— У Святогірську зараз проживає 650 людей, а всього у громаді — близько двох тисяч осіб. Однозначно повертатись сюди зарано. Окрім комунальних проблем, існує велика мінна небезпека. Зовсім нещодавно громада знову потрапила під обстріл. За моєю інформацією, це була ракета С-300. Росіяни вкотре нагадали, що вони воюють з цивільним населенням та що війна ще не завершилась. Тому звертаюсь до мешканців громади — якщо у вас є можливість прожити зиму у більш безпечних регіонах — неодмінно скористайтесь нею. Настане час, і ми разом будемо будувати успішну громаду, але для цього треба вберегти життя і здоров’я її мешканців.