В Святогорской лавре под завалами остаются погибшие

Святогорская Лавра. Скриншот

В Святогорской лавре под завалами в результате обстрела, который произошел в начале июня, остаются тела трех погибших мужчин. Об этом сообщил волонтер, который привез гуманитарную помощь в лавру 16 июля.

Мужчина снял очередной видеоролик, в котором показал, как территория лавры выглядит после обстрелов.



На видео видно, что пострадали больше всего корпуса в которых жили монахи и паломники, а также административные сооружения. Кроме того, есть повреждения и зданий храмов.



«Вот здесь под завалами лежат три мужчины: Эдуард, Иоанн и Александр», — рассказал автор ролика.



Отмечается, что это произошло в корпусе № 14. Достать тела из-под завалов мешают обстрелы, которые продолжаются до сих пор.





Выезд из Святогорской лавры затруднен из-за продолжающихся боевых действий в этом районе.



Украинская сторона накануне сообщила, что продолжает работу над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На территории православной обители находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца.



Накануне из Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей.

1 июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священнослужителей получили тяжелые ранения.



7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска находится под российским контролем. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня.



Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.