У Святогірській лаврі під завалами залишаються загиблі

17 липня 2022, 11:52

У Святогірській лаврі під завалами залишаються загиблі

Святогірська Лавра. Скріншот Святогірська Лавра. Скріншот

У Святогірській лаврі під завалами внаслідок обстрілу, який стався на початку червня, залишаються тіла трьох загиблих чоловіків. Про це повідомив волонтер, який привіз гуманітарну допомогу до лаври 16 липня.

Чоловік зняв черговий відеоролик, де показав, як територія лаври виглядає після обстрілів.

На відео видно, що найбільше постраждали корпуси, в яких жили ченці та паломники, а також адміністративні споруди. Крім того, є пошкодження і самих храмів.

«Ось тут під завалами лежать троє чоловіків: Едуард, Іоанн та Олександр», — розповів автор ролика.

Зазначається, що це сталося у корпусі № 14. Дістати тіла з-під завалів заважають обстріли, які продовжуються досі.

Виїзд зі Святогірської лаври утруднений через бойові дії, що продовжуються, в цьому районі.

Українська сторона напередодні повідомила, що продовжує роботу над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На території православної обителі знаходиться до 600 мирних жителів, з яких понад 50 дітей, у тому числі 4 немовлят.

Напередодні з Лаври вдалося евакуювати групу мирних жителів.

1 червня територія Святогірської лаври зазнала артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Арістоклій та черниця Варвара. Декілька священнослужителів отримали тяжкі поранення.

7 червня Міноборони РФ заявило , що лівий берег Святогірська знаходиться під російським контролем. Місто розділене річкою Сіверський Донець. На лівому березі знаходиться адміністративна та житлова частина Святогірська, а на правому, вищому — Святогірська лавра. Міст між берегами було зруйновано на початку червня.

Мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік Росії . В Україні йому оголошено підозру у держзраді.

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