Жертвами обстрілів Донеччини стали п'ятеро людей, ще 16 — поранено

Внаслідок обстрілів Донецької області з боку російських військ за добу загинули п'ятеро мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією керівника ОВА, через обстріл загинуло двоє людей у Краснопіллі, по одному — у Краматорську, Соледарі та Авдіївці. Ще 16 людей поранено.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — наголосив Кириленко.



Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення загинув уже 631 мирний житель, 1626 було поранено.





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